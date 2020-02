Am Mittwochvormittag, 05. Februar 2020, wurden bei einem Verkehrsunfall im Gelsenkirchener auf den Nienhausenstraße im Gelsenkirchener Ortsteil Feldmark sind zwei Frauen verletzt.

Gegen 11:10 Uhr kollidierten das Fahrzeug einer 74-Jährigen und das eines 76-Jährigen, der in Richtung Essen unterwegs war, frontal.

Durch den Zusammenstoß wurden die 74-jährige Autofahrerin und die 72 Jahre alte Beifahrerin des Gelsenkircheners verletzt.

Ein Rettungswagen brachte die 74-jährige Gelsenkirchenerin zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die 72-Jährige gab an, selbstständig ein Krankenhaus aufsuchen zu wollen.

Die Polizei sperrte die Straße für die Dauer des Einsatzes von der Feldmarkstraße bis zur Stadtgrenze Essen in beiden Fahrtrichtungen, wodurch sich der Verkehr zeitweilig staute.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.