Gelsenkirchen. Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Dienstagmittag, 16. Juni,2020 an der Sellhorststraße im Gelsenkirchener Ortsteil Altstadt.

Gegen 12:50 Uhr kletterten dort zwei Bauarbeiter aus Leverkusen 28 und 36 Jahre in einen Baukran und forderten die Auszahlung von Arbeitslohn. Ansonsten wollten die Männer in die Tiefe springen.

Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt.

Verhandlungsexperten der Polizei nahmen Kontakt mit den Störern auf. Ihnen gelang es zunächst nicht, sie zur Aufgabe zu überreden.

Gegen 19:35 Uhr verließen die Leverkusener dann aber doch den Kran. Beide wurden ins Polizeigewahrsam gebracht.

Für die Dauer des Einsatzes kam es auf der Sellhorststraße und der Ringstraße zu Verkehrsstörungen. Polizisten leiteten den Verkehr ab.

Die Bauarbeiter dürfen jetzt mit einem Strafverfahren rechnen.