Horst. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag, 02. März 2021, 15:30 Uhr, bis zum Mittwoch, 03. März 2021, 6:15 Uhr, zwei Container an einer Baustelle am Nordsternpark in Horst aufgebrochen und hochwertige Baumaschinen sowie Werkzeuge gestohlen.

Mit der Beute flüchteten die Diebe unerkannt vom Tatort an der Straße Am Bugapark.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern und dem Verbleib des Diebesguts machen können.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.