Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 01. Dezember 2020, im Gelsenkirchener Stadtteil Altstadt haben sich drei Männer und eine Frau am leichte Verletzungen zugezogen.

Ein 51-jähriger Herner war um 13:40 Uhr mit seinem Mercedes auf der Gabelsbergerstraße in Richtung Luitpoldstraße unterwegs. In der Einmündung Gabelsbergerstraße/ Pastorat Straße kollidierte er mit dem Seat eines 27-jährigen Gelsenkircheners, der von der Pastorat Straße nach links in die Gabelsbergerstraße einbiegen wollte.

Der 51-Jährige, seine 29-jährige Beifahrerin sowie der 27-Jährige und sein 31-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht.

Die 29-Jährige und der 31-Jährige gaben an, gegebenenfalls selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen.

Der 51-Jährige ließ sich vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandeln.

Ein weiterer Rettungswagen brachte den 27-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus