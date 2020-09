Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße An der Rennbahn im Stadtteil Gelsenkirchen Horst wurden am Freitagabend. 11. September. 2020, drei Frauen leicht verletzt.

Verkehrsbedingt musste eine 26 Jahre alte Dorstenerin um 19:50 Uhr ihren Kia abbremsen.

Dahinter befand sich der Hyundai einer 23 – jährigen Gelsenkirchenerin.

Ein 19-jähriger Lkw-Fahrer fuhr auf den Hyundai auf und schob diesen auf den Kia.

Die beiden Autofahrerinnen kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die 27 Jahre alte Beifahrerin des vordersten Fahrzeuges klagte vor Ort ebenfalls über Schmerzen, wollte aber selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.