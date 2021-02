Schalke. Am Mittwoch, 03. Februar 2021 ist ein Mitarbeiter eines Verkehrsbetriebs bei einer Ticketkontrolle in Schalke von einer unbekannten Person leicht verletzt worden.

Der 59-jährige Kontrolleur und seine 50 Jahre alte Kollegin stiegen gegen 10:20 Uhr mit der oder dem Unbekannten an der U-Bahnstation an der Leipziger Straße aus. Bei der anschließenden Kontrolle biss die oder der Unbekannte den 59-Jährigen und spuckte ihn an, bevor er oder sie unerkannt flüchten konnte.

Die flüchtige Person ist etwa 15 bis 18 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hat eine korpulente Statur und ein rundes Gesicht. Sie oder er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke der Marke "Wellensteyn" mit aufgesetzter Kapuze und eine dunkle Hose. Da die oder der Gesuchte zudem eine Atemschutzmaske trug, kann nicht eindeutig gesagt werden, ob die Person männlich oder weiblich war. Hinweise von Zeugen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.