Am Wochenende musste die Polizei einen Verkehrsunfall, verursacht von einem Betrunkenen aufnehmen und bei Kontrollen Autofahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, oder ohne Führerschein beenden.

Mit einem Verkehrsunfall endete am Sonntagmorgen, 10.Januar, die Autofahrt für einen 19-Jährigen in Buer. Der Gelsenkirchener

wollte um 3.10 Uhr mit seinem Mazda von der Königswiese nach links auf den

Nordring abbiegen und prallte dabei gegen einen Ampelmast. Am Unfallort nahmen

die alarmierten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft desGelsenkircheners wahr. Da ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest positiv

ausfiel, begleitete der 19-Jährige die Einsatzkräfte zur Entnahme einer

Blutprobe auf die Polizeiwache. Diese konnte er anschließend wieder zu Fuß

verlassen, nachdem sein Führerschein sichergestellt wurde. Sein Auto musste

abgeschleppt werden.

Polizeikontrollen am Wochenende

Darüber hinaus beendeten Polizeikontrollen am Wochenendesowie am frühen Montagmorgen weitere Autofahrten unter Alkohol- oder

Drogeneinfluss. Außerdem stoppten Polizeibeamte vier Autofahrer, die ohne

Fahrerlaubnis unterwegs waren. Gegen die Kontrollierten leitete die Polizei

Strafverfahren ein. Die Polizei betont erneut, dass derartiges Verhaltenverboten und gefährlich ist. Wer ein Fahrzeug im Straßenverkehr führt, muss

jederzeit klar und nüchtern und im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sein.

Halten Sie sich an die geltenden Regeln und leisten Sie so Ihren Beitrag für dieSicherheit im öffentlichen Verkehrsraum!