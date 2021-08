Gelsenkirchen. Bei der Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen der Staatsanwaltschaft Essen hat die Polizei Gelsenkirchen am Donnerstag, 12. August 2021, Betäubungsmittel sichergestellt. In einem Café in der Schlosstraße in Horst wurde ein Diensthund gegen 19:00 Uhr im Kellerbereich fündig.

Dort konnten die Beamten 126 Gramm Marihuana sicherstellen. Außerdem wurden im Wagen des 35-jährigen Café-Betreibers nochmals geringe Mengen von Betäubungsmitteln gefunden und ebenfalls sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.