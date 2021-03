Gelsenkirchen. In letzter Zeit vergeht nahezu kein Tag, an dem bei der Polizei keine Anzeigen von Bürgern aufgenommen werden, die von Betrügern angerufen werden, die sich als Polizisten ausgeben und ihre Opfer verängstigen, um so an Wertsachen zu kommen.



Alleine Mittwoch, 17. März. 2021, gab es sieben Versuche, die angezeigt wurden.

Die Angerufenen verhielten sich richtig: Sie gaben keine Informationen preis, beendeten das Gespräch und riefen die "echte" Polizei an.

Daher erneuern die Gelsenkirchener Polizei auch heute wieder Warnhinweise und bittet die Bevölkerung, insbesondere ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger vor dieser Masche zu warnen.

Die Polizei fragen Sie am Telefon nicht nach Wertgegenständen.

Die Polizei bitten Sie nicht, Ihr Geld vom Konto abzuheben.

Sie rufen Sie nicht unter der Rufnummer 110 an.

Die Polizei bitte die Mitbürgerinnen und Mitbürger, Gespräche, bei denen Sie gebeten werden, Daten von sich preis zu geben, zu beenden. Rufen sie, die Polizei unter der Notrufnummer 110 an, wenn Sie Betrüger am Apparat hatten.

Die richtige Polizei steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Hilfe zu diesem und anderen Themen erhalten Sie unter der Rufnummer 0209 365 8412.