In der Nacht von Samstag, 11. auf Sonntag, 12. September, hat gegen 0.30 Uhr ein 25-jähriger Betrunkener in Gelsenkirchen-Rotthausen mindestens ein Auto beschädigt.

Wiederholt war der Mann auf der Steeler Straße vor fahrende Autos gelaufen und zwang die Fahrer dadurch zum Abbremsen. Als ein 24-Jähriger, der in Fahrtrichtung Altstadt unterwegs war, zurücksetzte, um an dem Mann vorbeizufahren, kam dieser zur Fahrertür und trat dagegen.

Zudem trat der 25-Jährige offenbar gegen ein weiteres Auto und warf eine Mülltonne in Richtung weiterer Fahrzeuge.

Mindestens beim Fahrzeug des 24-jährigen Gelsenkircheners entstand Sachschaden. Der alkoholisierte Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter Tel. 0209/3658224 oder bei der Kriminalwache unter Tel. 0209/3658240 zu melden.