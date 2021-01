Am Donnerstagabend, 21. Januar, wurden um 18.08 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Gelsenkirchener Altstadt drei Menschen leicht und einer schwerverletzt.

Als ein 22-jähriger Bochumer mit seinem Auto über dieOverwegstraße in Richtung A42 fuhr und an der Kreuzung mit der Florastraße links auf die Florastraße abbiegen wollte, stieß er dabei mit dem Wagen eines auf der

Overwegstraße in Richtung Hauptbahnhof fahrenden 60 Jahre alten Bottropers

zusammen.

Sowohl der Bochumer und sein 21-jähriger Beifahrer, als auch derBottroper und seine 59-jährige Begleiterin wurden mit Rettungswagen zur

medizinischen Versorgung in örtliche Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeugewaren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Für die Zeit der Unfallaufnahme

sperrte die Polizei vorübergehend die Overwegstraße in Richtung Hauptbahnhof.