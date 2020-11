Gleich mehrere Notrufe liefen um 21:05 Uhr in der Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen ein. Die Anrufer berichteten von einer brennenden Lagerhalle auf dem Gelände eines Schaustellerbetriebs am Dördelmannshof.



Auf Grund der geschilderten Lage wurden Kräfte der Wache Altstadt, Heßler und Buer sowie zwei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle standen bereits zwei Verkaufsstände in Vollbrand. Zudem waren die Flammen auf eine angrenzende Lagerhalle mit weiteren Holzhütten übergesprungen.

Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

hochgeladen von Karl - Heinz Lehnertz

Mit mehreren Strahlrohren leiteten die Feuerwehrmänner die Brandbekämpfung ein. Weitere angrenzende Gebäude, darunter eine ehemalige Tennishalle, konnte vor einer Schadensausweitung geschützt werden. Nach gut eineinhalb Stunden gab der Einsatzleiter "Gefahr beseitigt".

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich allerdings noch bis kurz nach Mitternacht. Vorsorglich war die Warnapp NINA aktiviert worden, um die Anwohner über die mögliche Geruchsbelästigung zu informieren.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Polizei eingeleitet.

Feuerwehr Gelsenkirchen