Bei einem Dachstuhlbrand am Mittwochmorgen in Schalke-Nord wurde ein Mehrfamilienhaus stark beschädigt, alle Bewohner konnten sich vorher in Sicherheit bringen.

Mit den Worten "Ich glaub´ da brennt ein Dachstuhl!" meldete um 03:38 Uhr ein Anrufer am Mittwochmorgen 29. Januar. 2020 der Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen einen Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Üchtingstraße in Schalke-Nord.

Daraufhin wurden der zuständige Löschzug der Feuerwache Buer sowie weitere Einheiten der Feuerwache Altstadt zur Brandstelle alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte bereits der Dachstuhl in voller Ausdehnung.

Flammen schlugen aus der durchgebrannten Dachhaut. Aufgrund dieser Lage wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Einheiten nach Schalke-Nord alarmiert.

Die sieben Bewohner des Hauses hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht.

Sie kamen bei Bekannten unter. Zur Brandbekämpfung wurden durch die Feuerwehr ein Strahlrohr im Innenangriff sowie ein Wenderohr über eine Drehleiter eingesetzt.

Durch den schnellen und massiven Löschangriff konnte der Brand schon nach knapp 30 Minuten unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf darunterliegende Geschosse vollständig verhindert werden.

Mit einer Wärmebildkamera wurden letzte Brandnester aufgespürt und gezielt abgelöscht. Dazu mussten weitere Bereiche der Dachhaut über die Drehleiter entfernt werden.

Insgesamt waren 39 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch den Löschzug Erle-Süd der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.