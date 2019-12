Das Ermittlungsergebnis zum Wohnungsbrand am ersten Weihnachtsfeiertag. 25. Dezember 2019 in der Küppersbusch Straße in Schalke liegt vor.

Wie die Gelsenkirchener Polizei mitteilt war der fahrlässige Umgang mit glimmenden Zigaretten die Ursache für den Wohnungsband.

Das stellte die Polizei nach der Untersuchung des Brandortes fest.

Den entstandenen Sachschaden schätzen die Ermittler auf etwa 50000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Feuer in der Küppersbusch Straße



