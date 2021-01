Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch, 20. Januar, einen 87-jährigen Gelsenkirchener in Beckhausen bestohlen.

Buer. Als der Seniorum 11 Uhr nach einem Arztbesuch auf dem Heimweg war, sprach ihn der Unbekannte

an und gab vor, ein ehemaliger Arbeitskollege des Gelsenkircheners zu sein, der jetzt eine Textilfabrik in Italien habe. Aus alter Verbundenheit wolle er dem

Senior zwei Jacken schenken, dieser müsse lediglich die Mehrwertsteuer für die

Kleidungsstücke entrichten. Den geforderten Bargeldbetrag hatte der 87-Jährige

nicht dabei, so dass er den vermeintlichen alten Bekannten mit in seine Wohnung

nahm.

Hier kam dem Senior das Verhalten des vermeintlichen Ex-Kollegensverdächtig vor, so dass er ihn schließlich aufforderte, seine Wohnung zu

verlassen und die Jacken mitzunehmen. Kurz darauf stellte der Gelsenkirchener

fest, dass eine Geldkassette und ein Schlüsselbund fehlten. Er verständigte die

Polizei.

Der Flüchtige ist circa 1,90 Meter groß, hat kurze, dunkle Haare und sprach Deutsch mit einem starken Akzent. Er trug eine graue Steppjacke, blaueJeans, hohe, braune Schuhe ohne Schnürsenkel und einen blauen, medizinischenMund- und Nasenschutz.

Sachdienliche Hinweise zu seiner Person oder seinemAufenthaltsort an die Polizei unter den Tel. 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209/365-8240 (Kriminalwache).