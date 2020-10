Unbekannte Täter sind am Donnerstag in ein Haus am Pottenort eingebrochen. Der oder die Einbrecher verschafften sich nach Angaben der Polizei zwischen 15 und 17 Uhr Zugang zum Haus. Anschließend flüchteten sie mitsamt der Beute vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die Polizei fragt nun: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0209/3658112 entgegen.