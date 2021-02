Resser – Mark. Am Sonntagnachmittag, 21. Februar 2021, wurde bei einem Verkehrsunfall in der Resser Mark eine Radfahrerin schwer verletzt.

Die 61-Jährige war gegen 15:10 Uhr zusammen mit ihrem 49 Jahre alten Lebensgefährten auf der Wiedehopfstraße in Richtung Dorstener Straße unterwegs.

Als die Gelsenkirchenerin vom unbefestigten Seitenstreifen auf die Fahrbahn fuhr, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte.

Eine folgende 79-jährige Autofahrerin konnte trotz sofortigen Brems- bzw. Ausweichmanövers einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin nicht mehr verhindern.

Die schwer verletzte Gelsenkirchenerin wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.