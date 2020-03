Am Mittwoch, 04.03. 2020 hat der Innenminister des Landes NRW, Herbert Reul, die ehemalige Polizeipräsidentin Anne Heselhaus in Gelsenkirchen offiziell verabschiedet. Gleichzeitig hat Herr Reul ihre Nachfolgerin, Polizeipräsidentin Britta Zur, offiziell in ihr Amt einführt.