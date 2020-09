Der fahrlässige Umgang mit einer offenen Flamme hat am Donnerstag, 24. September 2020, zum Großbrand in einem Gebäudekomplex an der De-la-Chevallerie-Straße Ecke Nienhofstraße in Buer geführt.

Das stellen die Ermittler der Gelsenkirchener Polizei nach der Untersuchung des Brandortes fest. Hierbei wurden sie von einem Brandsachverständigen unterstützt.

Unsere ursprüngliche Meldung zu dem Fall lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4715697.