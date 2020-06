Bereits am Freitag. 26. Juni. 2020 besetzten an Vormittag erneut zwei Bauarbeiter einen Kran auf einer Baustelle an der Sellhorststraße in der Altstadt besetzt.

Die beiden 23 und 44 Jahre alten Männer machten lautstark auf sich aufmerksam.

Sie behaupteten, dass sie sich in zivilrechtlichen Streitigkeiten mit ihrem Arbeitgeber wegen ausstehender Gehaltszahlungen befänden und forderten diesen zur Zahlung auf.

Polizei und Feuerwehr waren ab 10:46 Uhr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Der Bereich rund um die Baustelle wurde abgesperrt.

Um 14:03 Uhr verließen die beiden Störer freiwillig den Baukran. Polizeibeamte nahmen sie vorläufig fest und brachten sie ins Gewahrsam.

Die Ermittlungen dauern an.

Während des Einsatzes kam es auf der Ring- und der Sellhorststraße zu Verkehrsstörungen. Schon am 16. Juni 2020 war es an gleicher Stelle zu einem ähnlichen Einsatz gekommen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4625687