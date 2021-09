Bereits zum 18. Mal stellen die Gelsenkirchener Feuerwehrmänner nicht nur ihre Fitness, sondern auch ihr Sozialengagement unter Beweis. Am Samstag, 18. September, 2021 um17:00 Uhr, fällt in der City in Buer der Startschuss für ihre diesjährige 24-Stunden-Spendenaktion zugunsten der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen.

Dann bringen sie Laufband und Ergometer zum Glühen. „Wir laufen und radeln ohne Unterbrechung – 24 Stunden lang, nonstop“, sagt Projektkoordinator Thomas Kolender. „Der Einsatzplan steht schon. Viele Kollegen sind dabei und engagieren sich für die gute Sache. Wer uns unterstützen mag, findet uns auf einer Bühne in der Hochstraße. Jeder gespendete Euro geht ohne Abzug an die Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen.“

Die Schirmherrschaft für die Benefizveranstaltung hat Ober- bürgermeisterin Karin Welge übernommen.

Auch in diesem Jahr hoffen die Feuerwehrleute, dass sich der sportliche Einsatz lohnt und die Sammelbüchsen am Ende gut gefüllt sind. In den vergangenen Jahren wurde so eine hohe fünfstellige Summe gespendet.

Beeindruckt zeigt sich Dr. Gerrit Lautner, Ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen: „Das Engagement der Feuerwehrmänner ist imponierend. Dank ihrer Unterstützung wurden in der Vergangenheit Medizintechnik, aber auch Spielmaterialien für unsere kleinen Patienten finanziert.“