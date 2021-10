Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizeibeamtin bei Verkehrsunfall mit Flucht leicht verletzt

Am Samstag, den 23. Oktober, wurde eine Polizeibeamtin (28) bei einem Verkehrsunfall mit Flucht leicht verletzt.

Gegen 15.25 Uhr wurde der Fahrer eines schwarzen Mercedes in einer Kontrollstelle an der Reckfeldstraße, BAB 42 AS Gelsenkirchen-Bismarck angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Plötzlich startete der Unbekannte das Fahrzeug und fuhr unvermittelt los.

Dabei stürzte die 28-jährige Beamtin zu Boden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kann nicht abschließend gesagt werden, ob der Unfall im Zusammenhang mit dem Fußballspiel am heutigen Abend steht.