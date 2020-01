Gegen 16:00 Uhr am Sonntag. 12. Januar. 2020 gegen machten sich 20 Einsatzkräfte aus Gelsenkirchen auf dem Weg nach Dortmund.

Die dortige Feuerwehr soll bei den anstehenden Maßnahmen im Rahmen der Weltkriegsbombenentschärfung im Klinikviertel unterstützt werden.

Im Rahmen der durch die Bezirksregierungen vorgeplanten überörtlichen Hilfe wurde ein Patiententransportzug 10 -NRW (PTZ-10) nach Dortmund entsendet.

Diese Einheit besteht aus zwei arztbesetzten Rettungswagen, zwei Rettungswagen, 4 Krankentransportwagen, ein Einsatzleitwagen mit einem Einsatzleiter und einem Fernmeldeassistenten.

Die Gelsenkirchener Einheit besteht aus im örtlichen Rettungsdienst tätigen Organisationen unter der Leitung eines Einsatzleiters der Berufsfeuerwehr.

Die Planungen sehen vor, dass die Einheit in einem Bereitstellungsraum an einer Feuerwache in Dortmund in Stellung geht. Konkrete Aufgaben für die Einheit werden sich im Verlauf des Einsatzes ergeben.

Am heutigen Montag. 13.Januar werden sie die Dortmunder Kollegen bei Rücktransport der Patienten in die Evakuierten Krankenhäuser und Seniorenheime unterstützen.