Am Donnerstag. 30. September. 2020 stellte die Gelsenkirchener Polizei in Schalke größere Mengen Betäubungsmittel und mehrere Waffen sicher.



Um 16:4 Uhr hat ein Mann an der Herzogstraße die Polizei gerufen, weil er eine Ruhestörung in einer Nachbarwohnung melden wollte. Als die Beamten an der Tür des Wohnungsinhabers klingelten, um ihn zur Ruhe zu ermahnen, nahmen die Beamten starken Cannabis-Geruch wahr.

Der 25 Jahre alte Mann ließ die Beamten in die Wohnung.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem größere Mengen Betäubungsmittel, eine Waage zum Abwiegen von Betäubungsmitteln, diverse Verpackungen und chemische Gerätschaften. Diese Dinge stellten die Beamten sicher.

Da in der Wohnung zudem verschiedene Messer, eine Machete und eine Schreckschusswaffe lagen, legten die Beamten dem Wohnungsinhaber und zwei weiteren 35 und 40 Jahre alten Männern, die sich in der Wohnung befanden, aus Gründen der Eigensicherung Handfesseln an. Auch die Waffen wurden sichergestellt.

Bei der weiteren Durchsuchung der Wohnung kam auch ein Rauschgiftspürhund zum Einsatz.

Der 25-Jährige wurde aufgrund des Verdachts des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln und Verstoßes gegen das Waffengesetz vorläufig festgenommen. Auch die beiden anderen Männer mussten die Polizisten zur Wache begleiten.

Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten bei dem 35-Jährigen ebenfalls Betäubungsmittel und stellten sie sicher. Auch er darf mit einem Strafverfahren rechnen. Die Ermittlungen dauern an.