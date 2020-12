Zwei Haftbefehle vollstreckte die Gelsenkirchener Polizei am vergangenen Wochenende. Am Freitag, 04. Dezember, gegen 17:30 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung auf dem Schernerweg in Buer einen 32-jährigen Mann aus Gelsenkirchen. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Körperverletzung vor. Die Beamten brachten den Gesuchten ins Polizeigewahrsam.

Am Samstag, 05. Dezember, nahmen Polizisten nach einer Kontrolle gegen 9:50 Uhr an der Königsberger Straße in Schalke eine 36-Jährige fest. Gegen die Frau ohne festen Wohnsitz bestand ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Erschleichens von Leistungen. Auch sie musste die Beamten ins Gewahrsam begleiten.