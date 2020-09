Unangenehmes Erlebnis für eine Lehrerin und mehrere Schüler vor einer Grundschule an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord: Sie sahen dort am gestrigen Mittwochmittag, 16. September, gegen 14 Uhr, einen Mann, der sich die Hose herunterzog und anschließend onanierte.

Nach kurzer Zeit entfernte sich der Exhibitionist vom Tatort. Die alarmierten Polizisten konnten wenig später einen Tatverdächtigen antreffen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.