Mit sieben gestohlenen Packungen Kaffee im Rucksack hat ein 40-jähriger Ladendieb versucht am Montag, 17. August , einen Supermarkt an der Bokermühlstraße in der Gelsenkirchener Neustadt zu verlassen.

Eine 56 Jahre alte Angestellte ertappte den Mann jedoch um 13.20 Uhr, woraufhin der Ladendetektiv die Polizei alarmierte. Bereits drei Tage zuvor war der Mann durch einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße um 18.35 Uhr aufgefallen.

Da der 40-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und keine Sicherheitsleistung bezahlen konnte, nahmen ihn die Beamten am Montag vorläufig fest.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Essen wurde ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet. Der Beschuldigte bleibt bis zum Hauptverhandlungstermin vor dem Amtsgericht Gelsenkirchen am Dienstag im Gewahrsam.