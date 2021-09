Am Dienstag, 7. September, hat um 11.30 Uhr eine Katze in der Feldmark in Gelsenkirchen offenbar für einen Verkehrsunfall mit einer Verletzten gesorgt.

Eine 26-jährige Gelsenkirchenerin war zusammen mit ihrer Katze, die sie zum Tierarzt fahren wollte, auf der Feldmarkstraße in Richtung Bulmke-Hüllen unterwegs.

Während der Fahrt, an der Kreuzung Feldmarkstraße / Am Stadtgarten, konnte sich die Katze aus ihrer Transportbox auf dem Beifahrersitz befreien und lief im fahrenden Auto umher. In der Folge kam die 26-Jährige von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Haltestellenschild der Bushaltestelle dort zusammen.

Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Katze war bei Eintreffen der Beamten bereits wieder in ihrer Transportbox und wurde von einer Bekannten der Gelsenkirchenerin zum Tierarzt gebracht.