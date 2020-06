Ein Bürger der Stadt versuchte heute die Corona Hotline der Stadt Gelsenkirchen zu erreichen.

Die Homepage der Stadt schrieb, diese Hotline ist von Montag bis Freitag von 8 - 13 Uhr besetzt.

Der Anrufbeantworter erklärte, die Hotline sei von Montag bis Freitag von 8 - 18 Uhr besetzt.

Da stellt sich nun die Frage, wieso da am Freitag um 10:30 Uhr keiner in der Hotline sitzt....

Das könnte sicher der scheidende OB Baranowski erklären, aber auch der war wohl mal wieder im Brückentag.

Ist ja auch sehr anstrengend nix zu tun und im Home Office zu sitzen.

Da tut Entspannung gut.

Sofern man in den Bürgercentern einen Termin will, die Wartezeit steht wieder bei 6 Wochen.

In Berlin ist das Rathaus auch am Samstag geöffnet.

In Gelsenkirchen, der digitalen Vorzeigestadt würde schon der lange Freitag reichen, die Termine aufzufangen.

Aber auf diese Idee kommt man nicht in der Verwaltung.

Da bleibt besser das Gesundheitsbad Nienhausen weiter zu, denn das Virus fühlt sich in der Sauna sehr wohl.

Bei 80°C lebt das extrem auf.

Und immer schön den dreckigen Mundschutz ins Gesicht.....