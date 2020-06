Am frühen Sonntagmorgen. 14. Juni. 2020 meldete sich gegen 02:30 Uhr ein Bürger in der

Feuerwehrleitstelle, und meldete das auf einem Pendlerparkplatz an der Münsterstraße im Gelsenkirchener Ortsteil Resser – Mark mehre Wohnwagen brennen.Daraufhin Rückten Einsatzkräfte der Feuerwache 2, Buer Seestraße aus und erreichten nach wenigen Minuten die Einsatzstelle.

Beim Eintreffen brannten vier dort abgestellte Wohnwagen in Flammen. Sofort begannen die Einsatzkräfte mit zwei Strahlrohren die Brandbekämpfung.

Ein Sonderfahrzeug der Feuerwehr mit 8000 Liter Löschwasser an Bord kam zum Einsatz.

Die vier Wohnwagen konnten nicht mehr gerettet werden, sie brannten komplett aus. Durch die Hitzeentwicklung wurden 3 weitere Wohnwagen, die in größerem Abstand zum Brandherd standen beschädigt.

Das Übergreifen der Flammen auf angrenzendes Buschwerk, konnte allerdings erfolgreich verhindert werden.

Um ein erneutes auflodern der Flammen zu verhindern, legten die Feuerwehrmänner abschließend einen Schaumteppich über die Wohnwagenreste.

Bei beiden Einsätzen kamen keine Menschen zu Schaden. Die Münsterstraße wurde für die Dauer der Löscharbeiten zwischen den Autobahnanschlussstellen Hannover und Oberhausen komplett gesperrt.

Um kurz vor 04:00 Uhr endete dieser Einsatz.

Die Kriminalpolizei übernahm die Einsatzstelle und leitete die Ermittlungen zur Brandursache ein.

Zeugen die Angaben zu Tatverdächtigen machen können, sollen sich bitte melden.

Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 7112 (KK11) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache)