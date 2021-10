Die Polizei sucht nach einem unbekannten Motorradfahrer, der am Sonntag, 10. Oktober, ungeachtet der Verkehrsregeln durch den Gelsenkirchener Stadtnorden raste und Fußgänger gefährdete. Die Beamten waren gegen 13.40 Uhr an der Kurt-Schumacher-Straße auf ein Motorrad-Trio aufmerksam geworden, das dort auf der Linksabbiegerspur zur Hölscherstraße die Motoren laut aufheulen ließ und Fehlzündungen verursachte.

Als einer der Motorradfahrer den nachfolgenden Streifenwagen bemerkte, flüchtete er vor den Beamten über eine rote Ampel an der Kreuzung Hagenstraße, Freiheit und Mühlenstraße. Die Anhaltesignale der Polizisten ignorierte der Unbekannte und fuhr im Weiteren mit stark erhöhter Geschwindigkeit über zahlreiche Straßen in Buer und Scholven.

Durch einen mit Pollern abgesperrten Bereich flüchtete der Motorradfahrer anschließend in Richtung Buschgrundstraße. Unbeteiligte blieben zwar unverletzt, mussten aber offenbar an einem Fußweg in Höhe der Buschgrundstraße zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die Polizei bittet diese Personen, sich zu melden und sucht zudem Zeugen, die Angaben zu den drei unbekannten Fahrern der Motorräder machen können. Der vor dem Streifenwagen Flüchtende trug einen grauen Kapuzenpullover und einen grauen Motorradhelm, zu den beiden anderen Fahrern liegt keine Beschreibung vor.

Hinweise an das Verkehrskommissariat, Tel. 0209/365-6243, oder an die Leitstelle, Tel. 0209/365-2160.