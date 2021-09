Gelsenkirchen. Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach zwei Tatverdächtigen, die in einem Geschäft in der Altstadt mit Falschgeld bezahlt haben sollen.

Am Samstag, 29. Mai 2021, hatte das Pärchen am späten Nachmittag mehrere Artikel in dem Laden auf der Bahnhofstraße gekauft und dabei mit einem gefälschten Euro-Schein bezahlt.

Aufgrund des großen Andrangs im Geschäft fiel der Betrug erst etwas später auf.

Eine Kamera filmte das tatverdächtige Pärchen. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7212 im Kriminalkommissariat 12 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder und die Beschreibung der gesuchten Personen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gelsenkirchen-inverkehrbringen-von-falschgeld