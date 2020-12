Am frühen Sonntagmorgen, 06. Dezember 2020, ist in einem Garagenhof an der Herzogstraße in Gelsenkirchen - Schalke ein BMW in Flammen aufgegangen und vollständig ausgebrannt.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 0:50 Uhr einen lauten Knall gehört und sah dann das brennende Auto.

Anschließend alarmierte er die Feuerwehr. Die löschte das Feuer ab. Durch den Brand wurde noch ein ebenfalls dort abgestellter Nissan beschädigt.

Eine vorsätzliche Brandlegung ist nicht ausgeschlossen.

Zeugenhinweise auf Verdächtige nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.