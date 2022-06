Vergangenen Dienstag, 21. Juni, gelang es falschen Telekom-Mitarbeitern erneut Diebesgut zu stehlen. Die Polizei Gelsenkirchen möchte diesbezüglich nochmals vor Trickdieben warnen.

Gelsenkirchen. Gegen 10.15 Uhr schellten in der Immermannstraße in Buer zwei Männer an der Haustür einer Seniorin an und gaben an, die Telefonanschlüsse überprüfen zu müssen. Während die Seniorin mit einem der Männer durch die Zimmer ging, entwendete der andere Schmuck und Uhren. Als die Tatverdächtigen das Haus verlassen hatten, bemerkte die Frau den Diebstahl und rief die Polizei.

Täterbeschreibung

Einer der Männer ist 25 bis 30 Jahre alt, 1,85 bis 1,95 Meter groß und athletisch. Der andere Mann ist 35 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und korpulent. Auffällig ist, dass beide Männer ein schwarzes T-Shirt mit weiß/roten Streifen trugen und Flyer und Prospekte der Telekom in der Hand hielten.

Ähnlicher Vorfall zur gleichen Zeit

Bereits um 9.30 Uhr am selben Tag kam es zu einem ähnlichen Vorfall an der Schlenkhoffstraße, ebenfalls in Buer. Auch hier schellten Mitarbeiter der Telekom, diesmal mit einem schwarzen Anzug bekleidet. Auch hier wurden während eines Ablenkungsmanövers Schränke durchwühlt, allerdings machten die Täter ersten Erkenntnissen nach keine Beute. Um 9.45 Uhr schellten zwei falsche Wasserwerker bei einer Seniorin an der Sedanstraße in Buer. Einer gab an, dass es bei einem Nachbarn ein Problem mit dem Abfluss gebe und bat sie, im Bad das Wasser aufzudrehen und dessen Farbe zu beobachten. Als die Frau nach einigen Minuten das Wasser abstellte, sah sie noch den letzten Mann aus der Wohnung flüchten. Auch hier blieb es beim Versuch, die Täter machten nach ersten Erkenntnissen keine Beute.

Täterbeschreibung

Beide Tatverdächtige trugen eine blaue Hose, ein weißes Hemd, eine blaue Weste und eine ebenfalls blaue Kappe. Gegen 11 Uhr schellten ebenfalls falsche Telekom-Mitarbeiter, diesmal drei an der Zahl und im Anzug gekleidet, bei einem Senior auf der Sandstraße in Horst. Auch hier die gleiche Masche, einer lenkte den Mann ab, die anderen durchsuchten Schränke. Hier fiel der Tochter des Geschädigten später auf, dass Geld entwendet wurde.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen und bittet um Hinweise zu den Gesuchten an das Kriminalkommissariat 12 unter Tel. 0209/365 7212 oder an die Kriminalwache unter Tel. 0209/365 8240. Grundsätzlich gilt: Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus, den Sie nicht kennen. Machen Sie im Zweifel die Tür zu und rufen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110.