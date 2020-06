Am 04.06. (Do) gegen 10 Uhr kam es im Bereich Sternstraße zu einem Polizeieinsatz.

Grund war die Meldung über den Ausbruch von Fiona, diese war schon am 8. Mai in Berlin den Ordnungskräften fast entkommen.

Die als Fahrradfahrer Schreck bereits 1 Monat zuvor in Berlin durch ein SEK festgenommene 6 jährige Malinois Hündin nutzte die Abwesenheit des Hausbesitzers um die Rouladen und Rolladen Anlage zu zerlegen und aus der Führungsschiene zu brechen.

Alarmiert durch die verängstigten Anwohner rückte ein Mannschaftswagen der Polizei und die Tierrettung der Feuerwehr an, um die Ausbrecherin in ihre Schranken zu weisen.

Durch gutes zureden, den Geruch von Malinois „Duke“ sowie einer Portion Hundewurst konnte die Ausbrecherkönigin des Ku Damm Berlin und Reichstag Bellkönigin gefasst werden.

Kein Fahrrad ist vor ihr sicher, sie bellt jedes Rad an und sei es das Rad der Kanzlerin auf eine Entfernung von 300m.

EGAL !

Ihr Komplize Pluto wurde durch zuparken des entsprechenden Fensters an einem Ausbruch erfolgreich gehindert. Außerdem wurden seine Ohren gekrault, so dass er sich nicht länger an der Fensterbank auf 2 Pfoten stehend halten konnte.

Polizei und Feuerwehr und natürlich der Besitzer des Hauses sind froh, das die Königin diesmal nicht auf der Straße Hof hielt, sondern sich mehr im Bereich der Hinterhöfe aufhielt.

Dort kam es zu verpflückten Müllsäcken, umgefallenen Mülltonnen und angenagten Sträuchern.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen machte kurzen Prozess und packte Madame am Schalke Halstuch in den Streifenwagen.

Vermisst wurden lediglich die Diensthunde der Polizei Gelsenkirchen, etwa der Malinois „Duke“, der sich bei derartigen Einsätzen als treuer Freund beweisen konnte.

Glaubhaft wurde versichert, dass es ihm gut geht und er bei Rinderbeinscheibe und Wiener Würstchen mit Herrchen im Pool chillt, bis "die Transporte" aus Holland auffallen oder Einsätze in Ückendorf mit einem leckeren Oberschenkel Knochen enden.

Denn ein Malinois will gefordert und gefördert werden.

Und ein DUKE kommt selten allein.

Wie Feuerwehr und Polizei es schaffen könnten 3 Malinois im Zaum zu halten ist nicht überliefert.

An dieser Stelle sei der Polizei und Feuerwehr gedankt und dem Leser ein kräftiger Lacher entlockt.