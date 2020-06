Am Freitagnachmittag.19, Juni, 2020 nahm die Polizei im Rahmen einer Fahndung eine 35- jährige Gelsenkirchenerin fest.

Gegen 15:30 Uhr soll sie einer 59- jährigen Gelsenkirchenerin in einem unachtsamen Moment an der Kasse eines Supermarktes an der Consolstraße in Gelsenkirchen-Bismarck die Geldbörse entwendet haben.

Die Tat wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet.

Die Geldbörse samt Inhalt konnte der 59- jährigen Geschädigten nach Auffinden in einem Versteck zurückgegeben werden.

Die Tatverdächtige erwartet ein Strafverfahren.

Die Polizei rät: Lassen Sie grundsätzlich ihre Wertgegenstände nicht aus den Augen.