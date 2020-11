Gelsenkirchen. Am heutigen Freitag. 20. November. 2020 hat ein 59- jähriger in einem Krankenhaus in der Gelsenkirchener Altstadt mit einer Fußstütze bedroht.

Um 0:50 Uhr hatte der Gelsenkirchener auf einer Station des Krankenhauses randaliert, so dass Zeugen die Polizei riefen.

Einer mehrfachen Aufforderung, die Fußstütze zur Seite zu legen kam der aggressive Mann nicht nach, so dass die Beamten schließlich Pfefferspray einsetzten. Anschließend fixierten die Polizisten den 59-Jährigen, der im Krankenhaus verblieb. Den Gelsenkirchener erwartet ein Strafverfahren.