Gelsenkirchen – Erle. Wegen Ruhestörung wurde die Polizei Gelsenkirchen am Sonntagabend, 30. Mai. 2021 zu einem Parkplatz an der Adenauerallee in Gelsenkirchen - Erle gerufen.

Hier versammelten sich bis zu 1000 Personen und rund 500 Fahrzeuge.

Mit Unterstützung von zahlreichen Einsatzkräften und einem Lautsprecherwagen der Feuerwehr Gelsenkirchen wurde der Platz schließlich geräumt.

Die Beamten fertigten Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung und sprachen Platzverweise aus.

Anschließend wurde der Parkplatz gesperrt.