Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes gegen Taschendiebe überprüfte die Gelsenkirchener Polizei am Donnerstag, 27. Februar.2020 in der Zeit zwischen 10:00 und 18:00 Uhr, in der Innenstadt etwa 40 Personen und 30 Fahrzeuge.

Im Mittelpunkt des Polizeieinsatzes stand die Bekämpfung des Taschendiebstahls.

Taschendiebstähle als Delikte der Straßenkriminalität beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger. Potentielle Taschendiebe, aber auch andere Straftäter, werden durch flächendeckende Polizeipräsenz und wiederkehrende Kontrollen verunsichert, abgeschreckt und aus Gelsenkirchen ferngehalten.

Bei dem Schwerpunkteinsatz ahndeten die Einsatzkräfte auch Verkehrsverstöße. Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und erhoben 20 Verwarngelder.