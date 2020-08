Ein bislang unbekannter Mann auf einem blauen Fahrrad hat am Montag, 24. August 2020, in der Feldmark einen 82-jährigen Gelsenkirchener beraubt. Der Unbekannte rempelte den Senior von hinten an, als der um 19:43 Uhr zu Fuß auf der Fürstinnenstraße in Richtung Hans-Böckler-Allee lief. Gleichzeitig zog er dem Gelsenkirchener die Geldbörse aus der Gesäßtasche seiner Hose.

Anschließend flüchtete der Räuber mit seinem blauen Klappfahrrad. Ein 38-jähriger Zeuge wurde auf ihn aufmerksam, weil der Beraubte laut schrie und dem Flüchtenden einen Regenschirm hinterherwarf.

Der 38-Jährige stellte sich dem Flüchtenden in den Weg und es kam zu einer Rangelei. Schließlich gelang dem Unbekannten die Flucht. Er rannte über die Hans-Böckler-Allee in nördliche Richtung und ließ sein Klappfahrrad zurück.

Der Flüchtige war circa 1,80 bis 1,85 Meter groß und sehr schlank. Er hatte kurze, schwarze Haare, trug ein braun/grün gestreiftes Oberteil und Jeans. Er führte eine hellgrüne Umhängetasche aus LKW-Plane mit. Er ließ ein blaues Klappfahrrad mit einem "MilkyWay"-Aufkleber zurück. Wer kann Angaben zu dem Eigentümer dieses Klapprades machen? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Räuber machen? Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter den Rufnummern 0209/ 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder - 8240 (Kriminalwache).