Die Gladbecker Feuerwehr rückte in der Nacht zum Samstag. 03. Oktober. 2020 gegen 04:40 Uhr zu einem Sperrmüllbrand an die Münsterstraße in Gladbeck aus.

Beim Eintreffen des Löschzuges an der Einsatzstelle brannte ein Sperrmüllhaufen vor der Hausfassade eines Mehrfamilienhauses.

Das Wohngebäude wurde sofort durch die Einsatzkräfte des Löschzuges der Hauptwache geräumt, parallel wurde ein Außenangriff zur Brandbekämpfung eingeleitet.

Durch die extreme Flammenbildung war das Feuer schon auf die Hausfassade und die Holzverkleidung der Traufe übergegriffen und drohte durch das geborstene Fenster im Erdgeschoss in die dortige Wohnung überzugreifen.

Durch das beherzte Eingreifen des vorgehenden Angriffstrupps konnte diese jedoch verhindert werden.

Nachdem der Brand unter Kontrolle war, wurde zur Entrauchung des Objektes ein Überdrucklüfter eingesetzt. Nachdem alle Maßnahmen von Seiten der Feuerwehr beendet waren konnten, bis auf die Bewohner der geschädigten Erdgeschosswohnung, wieder alle Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Bewohner der Schadenswohnung konnten bei Familienangehörigen unterkommen.

Der Einsatz für die Feuerwehr Gladbeck wurde gegen 6:00 Uhr in der Früh beendet.

Im Einsatz eingebunden war der Löschzug der Hauptwache, ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr stellte währenddessen den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, die die Ermittlung wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen haben

Sperrmüllbrand vor einer Hausfassade