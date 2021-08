Nachdem ein 18-Jähriger am Mittwoch, 25. August, in Gelsenkirchen-Schalke von einem Unbekannten beraubt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Gelsenkirchener hielt sich um 4.30 Uhr am Abgang zur U-Bahn-Haltestelle "Musiktheater" an der Königstraße/Rolandstraße auf, wo er von dem unbekannten Täter unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert wurde. Dem kam der 18-Jährige zunächst nach, schlug den Räuber aber dann und flüchtete anschließend.

Der Täter ist etwa 1,75 Meter groß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose sowie eine schwarze Kappe.

Die Polizei fragt: Wer war Zeuge und kann Angaben zu dem Gesuchten machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter Tel. 0209/3658112 oder an die Kriminalwache unter Tel. 0209/3658240.