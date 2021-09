GE. - Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen, 11. September, gegen 6 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Hermannstraße in Erle zerstört, um an den Inhalt zu gelangen.

Zeugen hörten eine lauten Knall und riefen die Polizei. Die Beamten sperrten den Tatort ab und sicherten Spuren.

Es werden Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter Tel. 0209/3658112 oder an die Kriminalwache unter Tel. 0209/3658240.