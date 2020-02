Gegen 11:00 Uhr am Freitagmorgen, 28.Februar.2020 befuhr der 25jährige Fahrer eines hochmotorisierten BMW die Wildenbruchstraße in Gelsenkirchen in Fahrtrichtung Innenstadt.

Als der Mann versuchte, trotz bestehenden Überholverbotes zwei Autos zu überholen, brach sein Pkw aus und kam von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug kollidierte mit einer Straßenlaterne sowie einem Straßenbaum, wodurch der Fahrzeugführer schwer verletzt wurde.

Ein durch die Kollision abgerissener Reifen schleuderte gegen die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Linienbusses und beschädigte diese stark. In dem mit 35 Personen besetzten Bus wurde jedoch niemand verletzt.

Das Splitterfeld erstreckte sich über eine so große Fläche, dass mit einer Kehrmaschine die Fahrbahn gereinigt werden musste. Das vom Unfallverursacher genutzte Kraftfahrzeug und sein Führerschein sind beschlagnahmt, der Unfallfahrer selbst wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb.