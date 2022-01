Vollstreckung zweier Haftbefehle

GE. Am Samstag, 8. Januar, gegen 20.30 Uhr versuchte sich ein 28-jähriger Mann aus Gelsenkirchen dem Zugriff der Polizei zu entziehen, indem er aus dem Fenster seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Hauses sprang.

Grund hierfür war mutmaßlich die Tatsache, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Im Rahmen der unverzüglich durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige letztlich festgenommen werden.

Da er während seiner Festnahme über Schmerzen in einem Bein klagte, musste der Gelsenkirchener zunächst in einem örtlichen Krankenhaus medizinisch versorgt werden, bevor er im Anschluss dem

Polizeigewahrsam zugeführt werden konnte.

Am gestrigen Tage wurde dann schließlich die Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt vollzogen. Da der Mann bei seiner Festnahme Betäubungsmittel mit sich führte, musste außerdem ein erneutes Strafverfahren gegen ihn in Gang gesetzt werden.