Eine 82-jährige Gelsenkirchenerin wurde am Freitag, 02. Oktober 2020, in ihrer Wohnung an der Immermann Straße im Stadtteil Gelsenkirchen - Buer von Trickdieben bestohlen.

Die Seniorin gab an, dass gegen 12:50 Uhr ein Mann bei ihr geklingelt habe, der sich als Mitarbeiter der örtlichen Wasserwerke ausgab. Dieser vermittelte ihr glaubhaft, es habe in der Nähe einen Wasserrohrbruch gegeben, weshalb man die Hauptwasserleitung abdrehen müsse.

Während sich der Unbekannte mit der 82-Jährigen zunächst in den Keller begab, bat er die Seniorin anschließend, in der Wohnung zu überprüfen, ob das Wasser abgestellt ist.

Dort traf die Gelsenkirchenerin auf einen zweiten Mann. Der gab sich als Gehilfe aus und nutzte die Ablenkung, um die Wohnräume zu durchsuchen und Wertsachen zu stehlen.

Dies bemerkte die 82-Jährige jedoch und rief um Hilfe, woraufhin die beiden Täter mit der Beute zu Fuß flüchteten. Im Anschluss stellten die Polizeibeamten Einbruchspuren an zwei weiteren Wohnungseingangstüren im Mehrfamilienhaus fest.

Ein Flüchtiger ist 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, schlank und hat kurze dunkle Haare. Er trug ein blau - weiß kariertes Hemd, eine blaue Krawatte, eine Lederjacke und Jeans.



Sein Komplize ist rund 40 Jahre alt bei einer Körpergröße von etwa 1,70 Meter. Er trug schwarze Arbeitskleidung, klobige Schuhe und Lederhandschuhe. Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter den Rufnummern 0209/365-8110 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache) zu melden.



Die Polizei warnt vor solchen dreisten Trickdieben! Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, egal unter welchem Vorwand! Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie Familie, Freunde oder alarmieren Sie die Polizei über den Notruf 110.