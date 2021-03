Gelsenkirchen. Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 26. Februar 2021, und Sonntag, 28. Februar 2021, haben zahlreiche Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener Anrufe von falschen Polizisten bekommen. Bei fast allen Anrufen griffen die Täter auf eine bestimmte Masche zurück. Sie behaupteten, dass die Namen ihrer Opfer auf der Liste einer Einbrecherbande stünden, die man soeben festgenommen habe. In der Regel wollten die falschen Polizeibeamten Bargeld und Wertgegenstände dann bei ihren Opfern abholen und "in Sicherheit bringen". Sämtliche Betrugsversuche endeten für die Betrüger erfolglos, weil sich die angerufenen Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener nicht unter Druck setzen ließen.

Bereits am Freitagnachmittag meldete sich um 14:45 Uhr eine vermeintliche Polizeibeamtin bei einer 80-Jährigen in Buer. Hier behauptete die unbekannte Täterin allerdings, dass die Tochter der Seniorin einen tödlichen Autounfall verschuldet habe und erst gegen einen hohen Geldbetrag wieder von der Polizei entlassen werden könne. Die 80-Jährige wurde misstrauisch und stellte zahlreiche Rückfragen. Als sie schließlich den eigenen Anruf bei ihrer Tochter ankündigte, legte die falsche Polizistin auf.

Am Sonntagabend 28. Februar wurde zum Beispiel um 20:30 Uhr eine 84-Jährige in Heßler von einer falscheren Polizeibeamtin angerufen. Die Frage nach Wertgegenständen in der Wohnung kam der Gelsenkirchenerin seltsam vor. Deshalb beendete sie richtigerweise umgehend das Gespräch und wählte den Notruf 110.

Eine 85-Jährige in Horst bemerkte am Sonntagabend ebenfalls den Betrugsversuch am Telefon und drohte dem falschen Polizisten, dass sie nun ihre Schwiegertochter anrufen werde. Daraufhin legte der Unbekannte umgehend auf.

Auch wenn nach bisherigem Stand alle Betrugsversuche durch falsche Polizisten in Gelsenkirchen am vergangenen Wochenende erfolgreich von den Betroffenen unterbunden werden konnten, nimmt die Polizei die Häufung der Fälle zum Anlass, die Bevölkerung zu warnen und Tipps für den Umgang mit derartigen Anrufen zu geben.

Die Polizei ruft niemals an und fragt Sie nach Bargeld oder Wertsachen. Seien Sie generell sehr vorsichtig, wenn Sie jemand am Telefon um Geld bittet. Legen Sie umgehend auf, wenn Geld gefordert wird. Wenn es sich wirklich um einen Verwandten handeln könnte, zum Beispiel um einen Enkel, rufen Sie ihn unter der Ihnen bekannten Telefonnummer zurück. Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte. Wenn Ihnen ein Anruf seltsam vorkommt, legen Sie auf und melden Sie sich umgehend unter der 110 bei der Polizei. Sensibilisieren Sie Ihre Großeltern, Eltern oder auch Ihre Nachbarn für die Gefahr und geben Sie somit den Betrügern keine Chance!