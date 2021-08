Am Donnerstag, 12. August, ist gegen 23.50 Uhr bei einer Auseinandersetzung in Gelsenkirchen-Buer ein 33-Jähriger verletzt worden.

Mehrere Personen waren gegen an der Horster Straße in Streit geraten, woraufhin es zu einer Schlägerei kam. Dabei wurde der 33-jährige Gelsenkirchener von einem Unbekannten angegriffen und verletzt. Der Täter flüchtete im Anschluss unerkannt.

Er ist etwa 1,70 Meter groß, circa 20 Jahre alt, von schlanker Statur und hat schwarze Haare. Zur Tatzeit trug der Mann ein schwarzes T-Shirt, eine kurze, weiße Hose sowie eine goldfarbene Halskette.

Wer Angaben zum Gesuchten machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 15 unter Tel. 0209/3657512 oder bei der Kriminalwache unter Tel. 0209/3658240 zu melden.