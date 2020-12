Bulmke- Hüllen. In der Nacht zum Dienstag, 15. Dezember 2020, bemerkt Zwei aufmerksame Zeugen auf der Walpurgisstraße in Bulmke-Hüllen einen brennenden Altkleidercontainer.

Sie alarmierten gegen 2:15 Uhr die Feuerwehr, die den Brand im Bereich der Einwurfs klappe löschen konnte.

Eine Ausbreitung auf weitere Container oder Gebäude konnte verhindert werden, es entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter 0209/365-7112 oder an die Kriminalwache unter -8240.