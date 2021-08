Gelsenkirchen. Bei der Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf am Samstagabend, 28. August 2021 in der Veltins Arena, sind zwei Polizeibeamte bei einem Widerstand verletzt worden.

Die Vorspielphase verlief weitestgehend störungsfrei. Auf einem Parkplatz an der Arena erteilten Polizeibeamte einem 56-jährigen Mann einen Platzverweis, nachdem dieser dort ungenehmigten Spenden gesammelt hatte. Während der zweiten Halbzeit stellten Polizeibeamte einen 24 Jahre alten Mann nach einem Diebstahlsdelikt und brachten ihn zur Stadionwache.

Der 24-Jährige leistete Widerstand gegen diese Maßnahme und verletzte einen Polizeibeamten durch Schläge.

Der Beamte war nicht mehr dienstfähig, ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein zweiter Polizeibeamter wurde ebenfalls verletzt, als sich weitere Stadionbesucher kurzfristig einmischten und es zu einem Handgemenge kam. Der Beamte verblieb im Dienst.

Der 24-jährige Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen, ihn erwartet ein Strafverfahren.

Weitere Strafverfahren leiteten Polizeibeamte nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Schalkefans und nach dem Diebstahl eines Mobiltelefons ein.